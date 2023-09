In Deutschland nutzt rund jedes fünfte Unternehmen Programme mit künstlicher Intelligenz.

Das meldet die Zeitung Welt am Sonntag und beruft sich auf Daten des Personaldienstleisters Randstad und des Münchner Ifo-Instituts. Demnach setzten 18 Prozent der Arbeitgeber in mindestens einem Bereich schon KI ein. Bei 35 Prozent der befragten Unternehmen werden KI-Programme geplant - vor allem in Industriebetrieben. Weniger stark ist die Nachfrage demnach bei Dienstleistern oder im Handel. Je größter das Unternehmen ist, desto größer ist auch da KI- Interesse. Die meisten Firmen gehen laut Bericht davon aus, dass sie durch künstliche Intelligenz weniger Personal brauchen. Allerdings ist auch noch die Skepsis groß. Die meisten Betriebe (86 Prozent) haben noch kein richtiges Vertrauen in die Technologie und auch noch rechtliche Bedenken. Für die Untersuchung wurden über 600 Menschen in Personalabteilungen von Unternehmen befragt.