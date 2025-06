Künstliche Intelligenz ist ein Energieschlucker.

Das Umweltbundesamt hat dazu neue Zahlen rausgegeben. Es geht davon aus, dass KI-Anwendungen in den nächsten Jahren für rund ein Prozent des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich sein werden. Das Umweltbundesamt warnt, dass sich das auch negativ auf das Klima auswirken könnte - nämlich dann, wenn Tech-Unternehmen die CO2-Emissionen durch KI in Länder verlagern, in denen die Klimapolitik weniger streng ist. Die Fachleute gehen davon aus, dass die Tech-Firmen das in Zukunft öfter machen werden, um Kosten zu sparen.

Gefordert wird deshalb, dass vor allem in KI-starken Regionen erneuerbare Energien eingesetzt werden - und, dass sich KI-Firmen an ihre Klimaziele halten.