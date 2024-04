Fachleute warnen, dass es durch KI noch schwerer sein wird, Realitiät von Fiktion zu unterscheiden. Wie also umgehen mit der neuen Technik? Der Meta-Konzern hat sich jetzt dazu entschlossen, mehr KI-generierte Inhalte auf seinen Plattformen wie Instagram und Facebook zuzulassen. Statt sie zu löschen, sollen sie mit einem Warnhinweis versehen werden. Sie sollen dann mit "Made with AI" markiert sein, also: gemacht mit KI. Meta hat nach eigenen Angaben auch die Technik, KI-generierte Fotos und Videos automatisch zu erkennen.

Mit der Entscheidung folgt Meta seinem unabhängigen Aufsichtsgremium. Das war der Meinung, dass ein generelles Löschen die Redefreiheit einschränkt. Hassrede, Mobbing oder falsche Infos zu Wahlen sollen laut Meta aber weiter nicht zugelassen werden.

Die neuen Kennzeichnungen sollen im Mai eingeführt werden. Im Juli will Meta dann den bisher strengeren Umgang mit KI-Inhalten aufgeben.

Neben Meta haben weitere große US-Techunternehmen wie Microsoft, Google und OpenAI beschlossen, KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen.