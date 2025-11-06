Wie sozial oder eigennützig ist Künstliche Intelligenz?

Das hat sich ein Forschungs-Duo der Carnegie Mellon University in den USA gefragt - und zehn aktuelle Sprachmodelle getestet, mit klassischen Experimenten aus der Psychologie. Mit dabei: Die Chatbots von OpenAI, Google, DeepSeek und Anthropic - und zwar die Versionen mit und ohne die Reasoning-Fähigkeit. Die Reasoning-Modelle gelten als "schlauer" als die anderen, weil sie Probleme schrittweise mit logischem Denken lösen können.

Raus kam: Alle getesteten Reasoning-Modelle handelten selbstsüchtiger und entschieden eigennütziger als die Versionen ohne Reasoning. Die Forscher sehen darin ein Problem: Weil KI-Systeme immer mehr auch von Firmen, Behörden und Regierungen eingesetzt werden, kann das eigennützige Entscheiden negative Folgen für die Gesellschaft haben. Sie empfehlen, dass bei der Entwicklung von KI darauf geachtet wird.

Die Studie ist erstmal als PrePrint erschienen - heißt, es müssen noch Forschende drüberlesen, die nicht beteiligt waren.