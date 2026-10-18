Künstliche Intelligenz braucht große Rechenzentren - und die brauchen wiederum viel Energie, um die Serverschränke zu kühlen.

Gesucht werden also Lösungen für eine effizientere Kühltechnik. Forschende der naturwissenschaftlichen DGIST-Uni in Südkorea haben jetzt eine Kühlfolie entwickelt, die ganz ohne Strom und zusätzliches Wasser funktioniert.

Dazu nimmt die Folie Feuchtigkeit aus der Luft auf, und wenn die elektrischen Geräte warm werden, verdunstet das Wasser. Das sorgt dafür, dass die Geräte abkühlen.

In Tests sank die Oberflächentemperatur um bis zu 18 Grad Celsius. Die Forschenden sagen, dass die Folie durch ihre Flexibilität für alle möglichen elektronischen Geräte interessant sein könnte, wie Smartphones oder auch E-Autos. Anders als bei ähnlichen Materialien, die durch Verdunstung runterkühlen, soll die Folie keine Korrosion auslösen.

Die Studie wurde im Fachmagazin Small Structures veröffentlicht.