Die KI-Software ChatGPT schreibt so gute Texte, dass man sie leicht für menschengemacht hält.

Die Pariser Politik-Elite-Uni Sciences Po verbietet den Einsatz deswegen jetzt. In einem Schreiben an Studierende und Dozierende heißt es, ChatGPT werfe die Frage nach Betrug und Plagiat auf. Wer die KI-Schreib-Software trotz des Verbots nutzt, muss mit einer Strafe rechnen - im schlimmsten Fall mit dem Ausschluss von der Hochschulbildung. Die Software darf an der Pariser Elite-Uni jetzt maximal als Thema im Studium behandelt werden.

Auch einige Schulen in den USA haben den Einsatz von ChatGPT schon verboten. An der Uni von Minnesota hat die KI vor kurzem eine Jura-Prüfung bestanden, aus 95 Multiple-Choice- und zwölf Essay-Aufgaben. Dabei gab es immerhin die Note C+ - im deutschen System entspricht das in etwa einer 3+.

In Deutschland sind die meisten Bildungs-Fachleute bisher gegen ein Verbot der KI-Schreib-Software. Es gibt aber Diskussionen, ob Prüfungsformen geändert werden sollten.