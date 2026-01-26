Schon jetzt wird Künstliche Intelligenz genutzt, um Meinungen zu manipulieren und Falschinformationen zu verbreiten.

KI-Forschende warnen jetzt im Fachmagazin Science vor einer Methode, die diese Bedrohung für die Demokratie noch deutlich größer machen könnte. Sie bezeichnet diese neue Generation der Desinformation als "koordinierte KI-Schwärme".

Seriöse Nachrichten werden verdrängt

Die funktionieren so: Leistungsstarke KI-Modelle bilden ein Netzwerk an KI-Persönlichkeiten, um das Internet mit Falschinformationen zu fluten. Sie erwecken den Anschein, dass tausende Personen unabhängig voneinander spontan die gleiche Meinung vertreten.

Das kann dann so wahrgenommen werden, als ob in der Gesellschaft viele so denken - und so die eigene Meinungsbildung beeinflussen. Seriöse Nachrichten würden außerdem weggedrängt.

KI-Schwärme sind schwer zu erkennen

Die Forschenden sagen, dass solche KI-Schwärme schwer zu erkennen sind und die Desinformation auf eine ganz neue Stufe heben könnten.

Eine weitere Gefahr: Durch die große Menge dieser falschen Inhalte würden außerdem die Trainingsdaten für künftige künstliche Intelligenz verzerrt.