Wie unser Gesicht geformt ist, das liegt an unserer DNA. Aber welche Gene da genau zuständig sind, das ist noch nicht allzu gut erforscht.

Ein Team der Uni Edinburgh in Schottland wollte es genauer wissen und hat sich deswegen die Gene von Neandertalern angeschaut. Deren DNA ist sehr ähnlich wie die von uns modernen Menschen, aber unser Gesicht unterscheidet sich stark: Neandertaler hatten starke Augenbrauen-Knochen und sehr robuste Unterkiefer. Die Gen-Analyse zeigte, dass ein bestimmtes Gen wohl entscheidend dafür ist, wie unser Kiefer aussieht. Beim Neandertaler war dieses Gen aktiver als bei uns Menschen, deshalb waren deren Kiefer wohl größer. Die Forschenden haben das Gen bei Fischen getestet und festgestellt: Wenn die mehr von dem Gen in sich hatten, waren die Kieferzellen größer.