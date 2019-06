Umweltschutzgruppen kritisieren Kreuzfahrtschiffe, weil die so viele Schadstoffe ausstoßen. Außerdem habe man mit der Aktion auch noch auf schlechte Arbeitsbedingungen an Bord aufmerksam machen wollen.

Die Demonstranten und Demonstrantinnen kreuzten mit kleinen Booten vor dem Bug des Schiffes und hielten es so auf. Einige besetzten noch einen Kran im Hafen. Insgesamt wurden laut Polizei rund 40 Menschen in Gewahrsam genommen.

Greenpeace stoppt Bohrplattform



Mitglieder von Greenpeace haben außerdem eine Bohrplattform gestoppt, die auf dem Weg zu einem Ölfeld in der Nordsee war. Nach Darstellung der Umweltschutzorganisation fuhren sie in mehreren Booten an die 27.000 Tonnen schwere Plattform des Mineralölkonzerns BP heran, als die gerade die schottische Küste verlassen wollte. Greenpeace rief BP auf, in erneuerbare Energien zu investieren, statt nach neuen Ölquellen zu bohren. Der Konzern kritisierte die Aktion. Erst im Mai hatten Greenpeace-Mitglieder die Londoner BP-Zentrale blockiert und den Konzern aufgefordert, mit der Ölförderung aufzuhören.