Für den Klimaschutz auf Dinge verzichten: Gut zwei Drittel der Deutschen ist dazu offenbar bereit.

Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben - im Auftrag der "Welt am Sonntag". Am ehesten würden die Befragten nach eigenen Angaben seltener fliegen. 40 Prozent gaben an, sie könnten weniger heizen. Fast ein Drittel konnte sich vorstellen, die eigene Ernährung umzustellen. Auf ein Auto verzichten, dazu waren deutlich weniger bereit. Fast ein Fünftel Prozent gab allerdings auch an, sich für den Klimaschutz persönlich nicht einschränken zu wollen.

Für die Umfrage waren mehr als 2.000 ab 18 Jahren Menschen befragt worden.