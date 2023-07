Wer arbeitet und wie viel? Das ist eine Frage, die Paare mit Kindern klären müssen - und anscheinend sind sich Männer und Frauen da oft einig.

Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung finden rund 40 Prozent der Befragten, dass bei Paaren mit einem zweijährigen Kind der Vater in Vollzeit und die Mutter in Teilzeit arbeiten sollte. Dafür, dass die Mutter komplett zuhause bleibt und nur der Vater arbeiten geht, sind 14 Prozent der Männer und 11 Prozent der Frauen. Für die umgekehrte Variante, also dass die Mutter Alleinverdienerin der Familie ist, stimmte fast niemand.

Die Untersuchung zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Einstellungen in Ost- und Westdeutschland: Im Osten sind die Menschen eher dafür, dass eine Mutter in Vollzeit arbeitet als im Westen. Das hängt aber auch vom Alter der Kinder ab.