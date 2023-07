Eine Runde Monopoly oder Würfel-Glücksspiele wie das Leiterspiel -

All das hilft, dass kleine Kinder besser in Mathe werden. Das hat ein Forschungsteam aus Chile gezeigt, das mehrere Studien zum Thema ausgewertet hat. Die Gruppe schreibt im Fachmagazin "Early Years", dass durch Brettspiele das grundlegende Verständnis und die Zahlenkompetenz gesteigert werden und auch das Interesse an Mathematik.

Für die Studie wurden 19 Untersuchungen seit dem Jahr 2000 ausgewertet, über Kinder im Alter von drei bis neun Jahren. Dabei wurden Kindergruppen vor und nach mehrwöchigen Versuchen mit Brettspielen getestet. Im Durchschnitt spielten die Kinder zweimal pro Woche 20 Minuten lang ein Spiel unter der Aufsicht von Erwachsenen.

Das Team schreibt, dass sich neuere Untersuchungen oft auf Computer- oder Handyspiele konzentrieren. Die sind aus Sicht der Forscher aber oft nicht für jüngere Kinder geeignet. Einer der Autoren fordert mehr Forschung dazu, wie sich Brettspiele auf andere Fähigkeiten auswirken.