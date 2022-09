Kindern kann man alles erzählen - das stimmt so nicht.

"Ein Stein ist weich" - wirklich?

In einem Experiment sagte eine erwachsene Person Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren zum Beispiel, dass ein Stein weich sei. Dann verließ die Person den Raum - und fast alle Kinder fassten den Stein daraufhin an, egal wie alt sie waren. Dabei blieb aber unklar, ob die Motivation dafür Skepsis oder Neugier war.



Also wurden die Kinder in einem zweiten Experiment gebeten, anderen Kindern Tipps zu geben, wie sie auf die Aussage "Der Stein ist weich" reagieren sollten und warum. Je älter die Kinder waren, desto häufiger rieten sie, den Stein anzufassen - und desto häufiger war die Begründung, dass die Aussage der erwachsenen Person überprüft werden sollte.



Die Studie zu skeptischen Kindern ist im Fachjournal Child Development erschienen.