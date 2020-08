Wenn Europäer gefragt werden, wie das Idealbild einer Familie aussieht, dann antworten die meisten: ein Mann, eine Frau, eine Tochter, ein Sohn. Von allem etwas quasi.

Es gibt Familien, die nehmen dieses traditionelle Familienbild offenbar sehr ernst. Sie streben an, erst dann mit dem Kinderkriegen aufzuhören, wenn sie mindestens einen Jungen und ein Mädchen haben. Forschende schreiben im Fachblatt Current Biology, dass dieses Verhalten vergleichbar sei mit dem Sammeln von Coupons auf Cornflakes-Packungen. Erst wenn alle davon gesammelt haben, sind einige Menschen zufrieden.

Der Trend, diesem Idealbild nachzueifern, ist zum Beispiel in Großbritannien und in den Niederlanden zu beobachten, allerdings erst seit etwa der Mitte des 20. Jahrhunderts. Auch in Skandinavien steigt allgemein die Wahrscheinlichkeit, dass eine Familie ein drittes Kind bekommt, wenn die ersten beiden Kinder das gleiche Geschlecht haben.