Sie haben im Auftrag der Bundesregierung den sogenannten Kinder- und Jugendbericht ausgearbeitet. Darin stellen die Autorinnen und Autoren fest, dass es im Bereich politische Bildung viele Defizite gibt - zum Beispiel haben Politiklehrer oft gar nicht Politik studiert.

In der Schule, aber auch außerhalb, müsse viel mehr für demokratische Erfahrungen getan werden. Kinder und junge Menschen müssten mehr Mitbestimmung haben - etwa in Parteien oder Vereinen. Minderjährige kämen durch soziale Medien oft mit Inhalten in Kontakt, die eine Gefahr für die Demokratie seien und die sie einordnen müssten - unter anderem Nationalismus und Rechtsextremismus.

Der Bericht fordert auch, dass das Wahlalter bei allen Wahlen und in allen Bundesländern gesenkt wird - und zwar auf 16 Jahre.