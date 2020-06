In Neuseeland befürchtet Premierministerin Jacinda Ardern, dass Tausende junge Mädchen die Schule schwänzen, weil sie kein Geld für Binden und Tampons haben. Die Regierung will das ändern und den Schülerinnen die Produkte bald kostenlos zur Verfügung stellen.

Laut dem Erziehungsministerium in Neuseeland soll es Binden und Tampons ab Juli an den ersten Schulen geben. Im Laufe des nächsten Jahres sollen die Produkte dann auch an allen anderen öffentlichen Schulen kostenlos bereitgestellt werden. Ardern sagte, Hygienprodukte seien kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Ihrer Meinung nach könnten sich bis zu 95.000 junge Mädchen gezwungen sehen, während ihrer Tage zu Hause zu bleiben, weil sie sich die Produkte nicht leisten können.

Die Maßnahme soll dazu beitragen die Kinderarmut in Neuseeland in den Griff zu bekommen. Die Regierung will innerhalb eines Jahrzehnts die Kinderarmut halbieren.