Dieses Jahr feiert ein prägendes Stück Kinderfernsehen in Deutschland Jubiläum.

Die Sesamstraße wird 50 - zumindest hier, in den USA war die Premiere schon ein paar Jahre früher. Am 8. Januar 1973 lief die erste Folge der Sendung im deutschen Fernsehen. Heute vor 45 Jahren kam auch eine deutsche Rahmenhandlung dazu. Die des US-Originals spielt in einem amerikanischen Großstadt-Hinterhof mit dem Riesenvogel Big Bird, in der deutschen Version gibt es den Bären Samson und die altkluge Tiffy. Von Anfang an mit dabei waren aber unter anderem Ernie und Bert, Sherlock Humbug und das Krümelmonster.

Hinter der Sesamstraße steht bis heute eine gemeinnützige Organisation. Sesame Workshop nutzt die Einnahmen aus Lizenzen für die Figuren auch für Formate in Entwicklungsländern - mit den Ziel, durch die Sendung auch die Bildung von Kindern zu fördern. Ableger der Sesamstraße gibt es in 150 Ländern - bis zur Machtübernahme der Taliban sogar in Afghanistan mit einer eigenen Figur.