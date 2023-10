Bislang ist eine solche Eizellspende in Deutschland verboten, erlaubt sind nur Samenspende und künstliche Befruchtung. Interessenten greifen auf Spenderinnen im Ausland zurück. Die Bundesregierung lässt zur Zeit prüfen, ob die Eizellspende auch bei uns erlaubt werden soll.

An der Prüfung beteiligt ist auch die Biologin Sigrid Graumann. Sie wünscht sich, dass bei der Debatte darüber nicht nur auf die Menschen mit Kinderwunsch geschaut wird, sondern auch auf die Frauen, die die Eizellen spenden. Die Biologin hat der Katholischen Nachrichtenagentur gesagt, dass Spenderinnen sich oft in finanziellen Notlagen oder schwierigen Lebensumständen befinden. Graumann weist darauf hin, dass eine Eizellspende gesundheitliche Probleme verursachen kann. Um spenden zu können, müssen die Frauen unter anderem extra Hormone einnehmen. Außerdem ist laut Sigrid Graumann nicht ausreichend erforscht, ob Eizellspenden die Fruchtbarkeit der Spenderin beeinflussen. Was auch wichtig ist, wenn eine Spenderin dann später selbst eigene Kinder bekommen will. Die Biologin sagt: An Untersuchungen dazu "scheint kein Interesse zu bestehen."

Erlaubt ist Eiszellspende unter anderem in Dänemark, Griechenland, Russland, der Ukraine, Belgien oder auch in Spanien. Dort erhalten Frauen rund 1.000 Euro für eine Eizellspende.