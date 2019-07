Die Regierung in Neu Delhi hat die Strafe für solche Fälle auf bis zu 20 Jahre Gefängnis erhöht. In Zukunft kann auch Kinderpornographie mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden. Das neue Gesetz verbietet es auch, Kindern Hormone zu verabreichen, damit sie schneller sexuelle Reife erlangen.

Kinderorganisationen in Bangladesh fordern Todesstrafe

Auch in Indiens Nachbarland Bangladesch werden härtere Strafen für Kindesmissbrauch gefordert. Kinder- und Frauenrechtsorganisationen appellierten an die Regierung, die Vergewaltigung von Kindern mit dem Tod zu bestrafen. In diesem Jahr sollen schon knapp 500 Fälle registriert worden sein. Das wären laut Bangladesh Children Rights Forum fast so viele wie im gesamten Jahr 2018.

Als Grund für die gestiegene Zahl von Vergewaltigungen von Kindern nennt die Organisation schleppende Gerichtsverfahren, zu laxe Strafen und einen Verfall gesellschaftlicher Werte.