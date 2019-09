In Kalifornien gibt es jetzt das weltweit erste Forschungsinstitut für Freundlichkeit.

Gegründet worden ist das "Kindness Institute" an der UCLA in Los Angeles, mit einer 20-Millionen-Dollar-Spende von einer Stiftung. Wie ein Dekan der Uni sagt, soll das Freundlichkeits-Institut ein Gegenpol für unsere aktuelle Welt mit Streit und Gewalt sein. Die Forschenden wollen auch raus aus der Uni und zum Beispiel in Problembezirke von Los Angeles.

Das neue Institut legt Wert auf fächerübergreifende Arbeit - von Biologie und Psychologie über Soziologie bis hin zu Wirtschaftswissenschaften. Die Uni forscht schon länger zu dem Thema - sie untersucht zum Beispiel, wie man unfreundliche Leute von mehr Nettigkeit überzeugen kann, oder ob Freundlichkeit auch die Symptome einer Depression verringern kann.