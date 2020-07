Darüber haben sich das Filmstudio Universal und die weltgrößte Kinokette AMC gestritten - und jetzt für die USA einen Deal gemacht, der für die ganze Branche Schule machen könnte. Statt wie bisher 90 Tage soll das Filmstudio nur noch 17 Tage - also die ersten drei Wochenenden - nach dem Kinostart abwarten müssen, bevor es seine neuen Filme in den Online-Verleih bringen darf. Dort sollen die neuen Filme dann als Premium-on-Demand-Angebote für 15 bis 20 Euro gestreamt werden - also ähnlich teuer wie ein Kinobesuch. Weitere Details sollen in den kommenden Wochen noch ausgehandelt werden.

Universal-AMC-Deal könnte zum Vorbild werden

Das Thema Kinostart-Vorrecht wird schon länger diskutiert, ist mit Corona aber richtig akut geworden. Weil die Kinos dicht waren, hatte Universal einen neuen Animationsfilm direkt im Online-Verleih gestartet - und angedeutet, dass das neue Praxis werden könnte. Daraufhin drohte die AMC-Kinokette mit Boykott. Jetzt äußert sie sich zufrieden mit dem Deal - und hofft, dass die Leute nach Corona trotzdem wieder ins Kino gehen. Schließlich habe man ja auch zu Hause eine Küche und gehe trotzdem ins Restaurant.