Computerspezialisten sind komische Nerds, Kommissare haben ein verkorkstes Privatleben und Models nicht viel in der Birne -

so sehen Klischees bestimmter Berufe in Filmen aus. Forschende der Uni Cambridge haben sich angeschaut, wie Menschen dargestellt werden, die sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen. Mehr als 100 Filme aus 100 Jahren haben sie analysiert. Ergebnis: Der klassische KI-Profi ist ein einsames, männliches Genie mit einem Gott-Komplex. 92 Prozent der KI-Profis waren männlich. Das Team zählte nur neun weibliche KI-Profis, vier davon waren Untergebene eines männlichen Chefs.

Für die Forschenden können diese Film-Klischees Auswirkungen auf die Realität haben. In der KI-Szene liegt der Frauenanteil bisher nur bei 22%. Die Forschenden befürchten, dass die Abwesenheit von Frauen dazu beiträgt, dass zukünftig KI-Produkte entstehen, die Frauen diskriminieren. Dass Repräsentation entscheidend ist, zeigt der so genannte Scully-Effekt: Die 90er Jahre Serien-Figur Dana Scully aus den X-Akten inspierte Befragungen zufolge eine Vielzahl von Frauen, in die Naturwissenschaften zu gehen.

Die Studie sowie ein zusätzlicher Report sind auf der Seite des Forschungsteams abrufbar.