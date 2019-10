Für eine Studie haben sich Forschende in den USA mehr als 50 der umsatzstärksten Filme des letzten Jahres angeguckt. Dabei waren Produktionen aus den USA, aus Indien und dem spanischsprachigen Raum.

Die Analyse hat ergeben: Im Schnitt redeten Männer in den Filmen doppelt so viel wie Frauen und sie hatten auch doppelt so viele Rollen. Männer waren auch viel häufiger in Führungspositionen zu sehen. Frauen konnten Männer nur in einem übertrumpfen: Sie wurden viermal so oft nackt gezeigt und doppelt so oft halbnackt.

Bei keinem der Filme hat der Studie zufolge eine Frau Regie geführt. Am Drehbuch waren Frauen nur bei 10 Prozent der Produktionen beteiligt.

Die Studie in Auftrag gegeben haben die Hilfsorganisation Plan International und das Geena Davis Institut in Los Angeles. Das wurde von der Schauspielerin Geena Davis gegründet, um Geschlechterbilder in den Medien zu untersuchen.