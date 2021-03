Wenn Zigarettenkippen einfach auf der Straße landen, ist das nicht nur häßlich, sondern auch schädlich fürs Grundwasser - und damit für die Umwelt.

Die Stadt Oldenburg lädt Raucher und Raucherinnen jetzt aber ein, ihre Kippen auf den Boden zu schmeißen: allerdings nur in extra eingebaute unterirdische Aschenbecher. In der ersten Pilotphase wurden an einer Bushaltestelle in der Innenstadt fünf Kippen-Gullys unter das Pflaster gelegt. Oben drüber ist ein Gitterrost.

Die Behälter haben eine Größe von 40 mal 40 Zentimetern und sollen einmal pro Woche geleert werden. Nach Angaben der Stadt gibt es solche Boden-Aschenbecher in den Benelux-Ländern schon länger.

Wenn der Modellversuch in Oldenburg gut läuft und Zigaretten im Kippen-Gully landen statt auf dem Boden, soll es im Stadtgebiet bald weitere Boden-Aschenbecher geben.

Wie belastend weggeworfene Zigarettenreste für die Umwelt sind, haben die Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk hier mal zusammengetragen.