Das System Erde gerät durch den menschengemachten Klimawandel immer mehr aus dem Gleichgewicht.

Davor warnt ein Team von Forschenden im Fachjournal Nature Geoscience. Sie haben beobachtet, dass vier wichtige verbundene Teile des Erd- und Klimasystems nicht mehr so widerstandsfähig sind wie früher.

Es geht um vier bekannte Kipppunkte: den grönländischen Eisschild, den Amazonas-Regenwald, das Monsun-System in Südamerika und um die Atlantische Umwälzzirkulation, zu der auch der Golfstrom gehört. Bei allen vier hat das Studienteam Beobachtungsdaten ausgewertet und mit einer mathematischen Methode bewertet, wie gut sie sich nach Störungen erholen.

Das klappt immer weniger gut, daher sehen die Forschenden die wachsende Gefahr, dass sich die Systeme destabilisieren und kippen. Dann wären wir Menschen mit Veränderungen konfrontiert, die sich möglicherweise nicht mehr zurückdrehen lassen. Für die Forschenden sind ihre Ergebnisse ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig es ist, die Erderwärmung abzubremsen.