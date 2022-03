Über Kipppunkte wird in der Klimawissenschaft viel diskutiert.

Generell gilt die Annahme, wenn ein Ökosystem so einen Kipppunkt erreicht, weil es zum Beispiel zu stark verschmutzt oder ausgebeutet wurde, dann lassen sich die Schäden daran nicht mehr rückgängig machen. Forscherinnen aus den Niederlanden haben jetzt eine neue Studie dazu vorgelegt, sie sagen, es ist nicht so einfach.



Ihre Modellrechnungen zeigen, dass große Klima- oder Ökosysteme wie Regenwälder oder Meeresströmungen nicht einfach in ihrer Gesamtheit umkippen. Das heißt, weil die Systeme so groß und auf eine so große Fläche verteilt sind, kann sich meist irgendwo eine Nische halten, in der der Lebensraum intakt bleibt - aus diesen Nischen heraus, so die Forscherinnen, könnte sich ein gekipptes System auch wieder reparieren. Allerdings ist das nach ihrer Ansicht kein Grund, Kipppunkte zu ignorieren oder für unwichtig zu halten. Allerdings müsse man sie etwas differenzierter betrachten.