Die katholische Bibel hat 73 Bücher und mehr als tausend Kapitel - aber katholische Pfarrer halten sich in ihren Predigten überraschend kurz.

Das hat das Pew Research Center in einer Analyse für die USA rausgefunden. Dafür wertete es 50.000 Sonntagsgottesdienste aus, die entweder live im Netz gestreamt wurden oder später online gestellt wurden. Im Vergleich predigten Pastoren von afroamerikanischen Gemeinden am längsten - nämlich fast eine Stunde. Evangelikale Pastoren fassten sich mit rund 40 Minuten schon deutlich kürzer. Bei römisch-katholischen Pfarrern ging das fast schon zack zack: In einer knappen Viertelstunde war die Durchschnittspredigt vorbei.

Auch was gesagt wurde, untersuchten die Forschenden: Dabei war das Neue Testament beliebter als das Alte - daraus wurden viel mehr Texte erwähnt. In evangelikalen Predigten kam verhältnismäßig oft der Begriff "ewige Hölle" vor.