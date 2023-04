Weltweit haben Millionen Menschen begonnen, das orthodoxe Osterfest zu feiern.

Das findet meistens meist zeitlich versetzt zum Osterfest anderer Christen statt. Denn die orthodoxen Kirchen orientieren sich im Zusammenhang mit Ostern am Julianischen Kalender. Für Katholiken und Protestanten gilt der Gregorianische Kalender.

Vor allem in Griechenland, Russland, auf Zypern, in Serbien und in der Ukraine gibt es viele Orthodoxe. In der Ukraine finden die Osterfeierlichkeiten auch in diesem Jahr unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt; es galt eine nächtliche Ausgangssperre.