Generell sind davon am häufigsten Frauen betroffen. Aber Daten der Kaufmännischen Krankenkasse KKH zeigen einen auffälligen Anstieg bei Männern. In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen ist die Zahl der Essstörungs-Diagnosen zwischen 2019 und dem ersten Coronajahr 2020 um fast 20 Prozent gestiegen. Eine andere Altersgruppe, die in der Analyse auffiel, waren Männer in ihren 50ern: Da gab es einen Anstieg von 12 Prozent.

Bei Frauen etwas leichterer Anstieg



Auch bei den Frauen gab es laut KKH mehr Essstörungs-Diagnosen: der Anstieg war aber nur leicht. Aber insgesamt sind etwa 80 Prozent der Betroffenen Frauen.

Zu Essstörungen gehören Magersucht, Ess-Brech-Sucht oder Binge Eating - damit sind wiederkehrende, unkontrollierbare Essattacken gemeint.