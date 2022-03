Laut einer Studie könnten sie auch dabei helfen, Grundwasser und Flüsse zu reinigen – wenn die durch menschliche Aktivitäten verunreinigt wurden. So hinterlassen etwa Tagebaue und andere Bergbaumethoden verschmutztes Grubenwasser. Es enthält Schwefelsäure und zu viele Sulfat- und Eisenverbindungen, die umweltschädlich sein können.

Forschende der Humboldt-Uni Berlin haben jetzt untersucht, was wohl mit Grubenwasser in einst trockengelegten Mooren passiert. Dafür füllten sie den trockenen, torfigen Boden in einen Versuchszylinder und kippten das saure Bergbauwasser dazu.

Ergebnis: Der pH-Wert des Wasser stieg nach einiger Zeit fast auf Normalwert. Und chemische Prozesse im Torf entfernten auch große Teile der Sulfat- und Eisenbelastung. Laut den Forschenden müssten jetzt Feldversuche zeigen, wie trockengelegte Moore unter Freilandbedingungen mit Grubenwasser zurechtkommen.