In den USA geht es vor Gericht darum, wie groß die Burger von Burger King in Wirklichkeit sind.

Nach US-Medienberichten hat ein Richter in Florida den Weg für eine Sammelklage gegen die Fast-Food-Kette freigemacht. Er lehnte einen Antrag von Burger King ab, die Klage abzuweisen.

Mehrere Menschen werfen Burger King vor, zum Beispiel den Whopper auf Werbebilder deutlich größer darzustellen als er in Wirklichkeit ist. Darauf wirkt Burger Kings wichtigster Burger demzufolge teils ein Drittel größer als in echt; auch, weil auf den Fotos das Fleisch an den Seiten aus den Brötchens herausquillt.

Gegen andere Fast-Food-Ketten waren ähnliche Klagen gescheitert - weil praktisch alle für ihre Werbung ein bisschen übertreiben. Burger King soll das allerdings viel deutlicher machen als andere. Laut Richter geht Burger King über - Zitat - "Prahlerei" hinaus und könnte schon Verbrauchertäuschung betreiben.