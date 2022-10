So viele Tier- und Pflanzen-Arten sterben aus und niemanden interessiert es?

Das darf nicht sein, findet ein Wissenschaftsteam aus England und hat sich etwas ziemlich Besonderes einfallen lassen, wie Menschen das Artensterben näher gebracht werden kann - so dass sie es wirklich verstehen und fühlen.

Ein Forscher für Nachhaltigkeit und ein Komponist der Uni Cambridge haben sich zusammengetan und ein Klassik-Stück von Mendelssohn so bearbeitet, dass es das Sterben von Buckelwalen darstellen soll. Die Overtüre und die Wale passen nämlich ganz gut zusammen: Das Stück hat ungefähr 30.000 Noten und so viele Buckelwale gab es wohl, bevor der kommerzielle Fischfang anfing. Die Uni-Mitarbeiter haben die Partitur in Jahrzehnte eingeteilt und immer so viele Noten weggenommen, wie Wale gestorben sind. Den Tiefpunkt gab es 1920, an der Stelle im Lied fehlen zwei Drittel der Noten. In den letzten Jahrzehnten ist die Population wieder leicht gestiegen. Der Nachhaltigkeitsforscher sagt: Musik berührt die Menschen auf eine Art und Weise, wie Wissenschaft es nicht kann.

Das Stück wird heute bei einem Klimaschutz-Festival zum ersten Mal aufgeführt, von einem Orchester.