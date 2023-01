In den USA könnte ein Tiktok-Trend dafür sorgen, dass es für manche Autofahrerinnen- und fahrer teurer wird, ihren Wagen zu versichern.

Mehrere große Versicherungsfirmen haben Berichten zufolge sogar angekündigt, für bestimmte Modelle gar keine Neu-Verträge mehr anzubieten. Grund ist, dass diese Autos offenbar zu leicht zu klauen sind - etwa weil sie keine elektronische Wegfahrsperre haben.

Betroffen sind einige ältere Modelle von Hyundai und Kia. Daten eines Instituts fürs Schadensschätzung zufolge werden sie etwa doppelt so oft gestohlen wie andere Fahrzeuge ähnlichen Alters.

Hintergrund ist offenbar auch ein Tiktok-Gruppe, namens "Kia Boys". Die Mitglieder führen in ihren Clips vor, wie sie bestimmte Autos knacken, Spritztouren machen oder sie für weitere Verbrechen nutzen. Letztes Jahr hatte schon die Polizei in Los Angeles vor den Klau-Anleitungen auf Tiktok gewarnt. Kia und Hyundai geben in den USA inzwischen zusätzliche Lenkradschlösser an betroffene Kunden aus.