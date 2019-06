Schon seit längerem nehmen sich Forschungsteams deswegen Schneckenschleim als Vorbild für Super-Klebstoff. Und sie haben auch schon einen entwickelt. Der haftet zwar extrem stark, ist allerdings nicht wiederverwendbar - einmal festgeklebt, kriegt man ihn nicht mehr ab.

Forschende der Uni Pennsylvania aus den USA haben jetzt einen Superkleber entwickelt, der beides kann. Er basiert auf einer Art Gel aus dem Schneckenschleim. Im befeuchteten Zustand passt es sich gut an den Untergrund an. Wenn es trocknet, wird es glasartig und verkeilt sich dadurch quasi in der Klebefläche, wo es dann bombenfest sitzt. So konnten die Forschenden eine 87 Kilo schwere Testperson in Klettergurten an nur zwei Klebstreifen von je zwei Quadratzentimetern Fläche aufhängen - und den Kleber anschließend wieder lösen.