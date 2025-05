Laut dem Finanzministerium wurde jetzt die letzte Bestellung für Penny-Rohlinge abgegeben. Damit dürfen ab nächstem Jahr keine neuen Pennys mehr in Umlauf kommen.

US-Präsident Donald Trump hat die Abschaffung entschieden und damit begründet, dass der Penny mehr Geld in der Produktion kostet, als er wert ist. Das stimmt auch - deswegen unterstützen auch Politikerinnen und Politiker beider Parteien den Plan. Dem Parlament liegen Gesetzvorschläge vor, die das Penny-Aus besiegeln sollen.

Einige Fachleute kritisieren, dass die Idee nicht zu Ende gedacht ist: Was, wenn die Leute statt Pennys dann in Zukunft mehr Nickel nutzen, die nächsthöhere Münze? Denn der ist in der Herstellung nochmal teurer als der Penny.