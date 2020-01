Eine Kleinstadt in Kanada will ihren Namen unbedingt ändern - denn sie heißt Asbestos - also Asbest.

Viele der 7000 Bewohner finden die Bezeichnung ihrer Ortschaft gar nicht lustig. Sie trafen sich deshalb jetzt zu einer Info-Veranstaltung mit ihren Ratsmitgliedern. Das Problem: Eine Namensänderung ist nicht ganz so billig. Sie kostet etwa 100.000 Dollar.

Aber die Menschen in Asbestos haben den Bürgermeister auf ihrer Seite. Der ist nämlich auch schon genervt, weil wegen des negativen Namens kein Unternehmen in die Stadt investieren will. Es gibt also gute Chancen, dass sich bald etwas ändert.

Warum die Stadt Asbestos heißt, liegt historisch auf der Hand: Seit dem späten 19. Jahrhundert wurde hier Jahrzehnte lang Asbest produziert - das meiste weltweit. 2011 wurde die Produktion eingestellt. Seitdem ist die Stadt wirtschaftlich angeschlagen.

Asbest wurde jahrzehntelang als Isolierstoff bei der Gebäude-Dämmung benutzt. Seit den 50er Jahren ist aber bekannt, dass die Fasern Lungenkrebs auslösen können. In Deutschland ist die Herstellung und Verwendung von Asbest seit 1993 verboten - in Kanada erst seit Ende 2018.