Die Einwohner sortieren ihren Abfall jetzt schon in 45 Kategorien. Jeder muss seinen fein säuberlich getrennten Müll selbst zum Wertstoffhof bringen - gewaschen und getrocknet, weil das die Weiterverarbeitung leichter macht.



Mülltrennung ist in Japan weit verbreitet, doch meistens werden die Abfälle in nur wenige Arten unterschieden und die Masse des Mülls landet in Verbrennungsanlagen. Das war in Kamikatsu bis vor einigen Jahren nicht viel anders. Doch 2000 musste eine der beiden städtischen Müllverbrennungsanlagen geschlossen werden, weil sie die strengen Schadstoffnormen nicht mehr eingehalten hat. Eine Anlage allein konnte den Abfall nicht bewältigen, für eine neue war kein Geld da. In der japanischen Kleinstadt klappt die neue Müllstrategie vermutlich ganz gut, weil dort nur 1500 Menschen wohnen. Der Leiter des Wertstoffhofes dort sagt, dass die Einwohner trotz der aufwendigen Mülltrennung nicht weniger Müll produzieren.