Wenn sich ein Nachtfalter in die Wohnung verirrt, kann das ganz schön laut werden.

Zum Beispiel bei Gespinstmotten. Wenn sie herumflattern, entsteht ein deutlich hörbares Klickgeräusch. Forscher aus Großbritannien haben rausgefunden, dass die Nachtfalter damit Fledermäuse verscheuchen wollen. Sie sagen, es gehört zu einem 65 Millionen Jahre langen Wettbewerb zwischen den Rivalen. Als die Fledermäuse anfingen, die Motten nachts mit Ultraschallortung zu jagen, hätten die Nachtfalter dem laute Geräusche entgegengesetzt. Die Forscher vermuten, dass sie die Fledermäuse täuschen sollen: Sie rechnen dann mit deutlich größeren Motten und halten sie für giftig oder zumindest ungenießbar. Die Motten sind übrigens taub und werden von ihren eigenen Geräuschen nicht gestört.

In der Studie steht, dass wahrscheinlich sehr viele Mottenarten solche Warnsignale an herumfliegende Fledermäuse senden. Die Forscher vergleichen das mit einer Mottensprache, die sagen will: Ich schmecke eklig, friss mich nicht!