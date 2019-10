Forschende aus Großbritannien sagen, dass die Rechnung global betrachtet nicht aufgeht. Sie haben berechnet, was passieren würde, wenn England und Wales für Getreide und Gemüse komplett auf Ökolandbau, also auf "bio", umstellen würden. Dann, so schreiben sie im Fachmagazin Nature Communications, gäbe es in England und Wales tatsächlich etwa 25 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen. Aber: Die Erträge würden auch zurückgehen, nämlich um 40 Prozent.

Das bedeutet: Lebensmittel müssten aus anderen Ländern zugekauft werden, was dann für mehr Verkehr sorgt und für intensivere, überwiegend konventionelle Landwirtschaft im Ausland. Dadurch würde am Ende mehr Treibhausgas ausgestoßen, als durch den Ökolandbau eingespart wird.

Die Forschenden schreiben, dass ökologische Landwirtschaft nur dann eine insgesamt positive Klimabilanz haben kann, wenn die Menschen ihre Ernährung generell umstellen - also weniger Fleisch und tierische Produkte essen und außerdem nicht mehr so viel Essen wegwerfen.