Uno-Generalsekretär António Guterres will den Kampf gegen den Klimawandel auch mit einer Steuer für Energieunternehmen finanzieren, die mit fossilen Brennstoffen Gewinne machen.

Er nannte die fossilen Energieerzeuger die "Paten des Klimachaos". Guterres forderte auch, dass Medien und Tech-Unternehmen keine Werbung mehr von ihnen schalten sollten - so wie es in manchen Ländern auch schon keine Werbung mehr für Tabakfirmen gibt.

Der Uno-Generalsekretär warnte, dass wir aktuell mit unserem Planeten "russisches Roulette" spielen würden. Er verwies auf mehrere alarmierende Klimaberichte von heute. Laut denen war der Mai schon der zwölfte heiße Rekord-Monat in Folge. Und die Welt darf nur noch sehr wenig CO2 in die Atmosphäre blasen, wenn sie die Pariser Klimaziele nicht reißen will.