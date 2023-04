In den europäischen Alpen sind letztes Jahr mehr als fünf Kubik-Kilometer Gletscher-Eis geschmolzen. Würde man das geschmolzene Eis in Würfelform pressen, dann wäre der Würfel über fünf Mal so hoch wie der Eiffelturm.

"Wenn man den Durchschnitt der letzten fünf Jahre anguckt, dann ist das Klima in Europa inzwischen 2,2 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Also hier in Europa haben wir das Ziel des Pariser Klima-Abkommens schon gerissen."

Die Klima-Fachleute sprechen von alarmierenden Veränderungen und verweisen auf Hitzewellen am Mittelmeer und Temperatur-Rekorde in Griechenland. Besonders auffällig finden sie, wie trocken es in Europa war. Monatelang hat es deutlich weniger geregnet als sonst. Dem Bericht zufolge sind die Durchschnittstemperaturen in Europa in den letzten Jahrzehnten doppelt so schnell gestiegen wie im weltweiten Mittel.