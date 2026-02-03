Kondensstreifen am Himmel - die entstehen, wenn die Abgase von Flugzeugen auf kalte Luft weit oben treffen.

Je nach Luftfeuchtigkeit und Wind lösen sie sich schnell wieder auf, oder sie bleiben stundenlang in der Luft und werden immer größer. In dem Fall sorgen sie dafür, dass sich die Erde stärker erwärmt.

Die Deutsche Flugsicherung hat mehrere Jahre lang getestet, ob sich Kondensstreifen vermeiden lassen.

Unterschiedliche Test-Ansätze

Zum Beispiel haben Fluglotsen Flugzeuge bewusst um Luftgebiete herumgeleitet, in denen die Streifen eher entstehen. Das war aber nicht so praktikabel, weil das viel Arbeit war und dazu führte, dass Flugzeuge dann länger in der Luft waren - das ist aus Klima-Sicht ja auch nicht gut.

Laut der Deutschen Flugsicherung ist es sinnvoller, gleich im Voraus die Flugrouten entsprechend zu planen - aber auch da könnten Umwege entstehen.

Fazit ist also: Kondensstreifen zu vermeiden, ist ganz schön aufwändig. Und fürs Klima bringt das nur etwas, wenn die Flugzeuge dadurch nicht länger in der Luft sind.