Die Klimaverhandlungen ab übernächster Woche in Glasgow werden aus Sicht des Konferenzleiters schwieriger als das Treffen vor sechs Jahren in Paris.

Der britische Politiker Alok Sharma sagte dem Guardian, dass die Ergebnisse der Weltklimakonferenz in Paris brillant gewesen seien. Allerdings sei da nur ein Rahmen abgesteckt worden, viele Details seien weiter offen gelassen worden. Mit denen müsse man sich jetzt in Glasgow beschäftigen. Eine der wichtigsten Aufgaben sei es jetzt, die bisher eingereichten Pläne der Staaten zu überprüfen - ob sie auf den Pfad führen, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Laut einem Uno-Bericht steuert die Welt zurzeit auf ein Plus von 2,7 Grad zu - was katastrophale Folgen hätte.

Chinas Führung wird wohl fehlen

Die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow beginnt am 31. Oktober. Es werden 120 Staats- und Regierungschefs sowie rund 25.000 Delegierte erwartet. Es handelt sich um die größte Klimakonferenz seit dem Pariser Treffen 2015. In Paris hatten sich mehr als 190 Staaten auf das Ziel geeinigt, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad, zu begrenzen. Dazu sollten alle Länder Aktionspläne auflegen - die sind Grundlage für das Treffen jetzt in Glasgow. Bei dem werden allerdings voraussichtlich wichtige Teilnehmer fehlen: wie Chinas Präsident Xi Jinping. Dabei ist China in absoluten Zahlen das Land weltweit, das am meisten klimaschädliche Emissionen ausstößt. Pro Kopf liegen Länder wie die USA, Kanada oder Deutschland vor China.