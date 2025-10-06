Klimahilfen - das sind Gelder von Industrieländern für Klimaanpassungs- und Schutzmaßnahmen in ärmeren Ländern.

Jetzt zeigt ein Bericht, dass Klima-Hilfen vor allem die reichen Länder reicher machen. Die Organisationen Oxfam und Care Climate Justice Center haben das analysiert.

Sie sagen: 65 Prozent der bereitgestellten Klimahilfen werden in Form von Krediten vergeben - und das meist zu normalen Zinssätzen. Im Jahr 2022 bekamen ärmere Länder beispielsweise Klimakredite in Höhe von gut 60 Milliarden Dollar. Zurückzahlen müssen die später allerdings knapp 90 Milliarden Dollar. Die Organisationen kritisieren, dass reiche Länder damit von der Klimakrise profitieren, während sich ärmere Länder weiter verschulden - und das Geld beim Klimaschutz fehlt.

Der Bericht schlägt auch Alarm, weil reiche Länder weltweit gerade ihre Entwicklungshilfe zusammenkürzen. Auch das könnte den Klimaschutz zurückwerfen.