Wolken am Himmel kühlen unseren Planeten und dieser Kühleffekt kann durch Luftverschmutzung verstärkt werden - und zwar in Form von Aerosolen.

Das sind winzige Teilchen in der Luft, an denen sich Wasser anlagert, und die dann dafür sorgen, dass mehr Sonnenlicht zurückreflektiert wird ins All. Die Effekte wurden bisher mit so genannten Ship-Track-Studien untersucht. Dabei wird geschaut, was die Abgase eines Schiffes für Auswirkungen auf die Atmosphäre und die Wolkenbildung haben - weil es auf dem offenen Meer sonst keine anderen Quellen für Abgase gibt, lässt sich gut nachvollziehen, was die Schiffsabgase genau bewirken. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam die Ergebnisse solcher Studien mit einer neuen Methode überprüft. Damit können sie nicht nur kurzfristige, sondern auch langfristige Auswirkungen der Aerosole nachvollziehen.

Ergebnis: Der kühlende Effekt von Aerosolen wurde in früheren Studien überschätzt. Das könnte auch bedeuten, dass Klimamodelle neu berechnet werden müssen.