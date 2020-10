Wer braucht schon eine Klimaanlage, wenn er sein Haus mit Farbe anpinseln kann?

Genau dafür haben Forschende der Purdue Uni in den USA eine kühlende Farbe entwickelt. Sie reflektiert mehr als 95 Prozent des Sonnenlichts und kann auch Oberflächen herunterkühlen. In Tests waren Oberflächen mit der Farbe nachts bis zu zehn Grad kühler als die Umgebung und mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, immerhin fast zwei Grad kühler.

Reflektierende Farbe gibt es schon, sie reflektiert laut den Forschenden aber bisher nicht so gut und schafft es auch nicht, Oberflächen kühler zu halten als die Umgebungstemperatur. Der Trick bei der neuen Farbe: Die Forschenden haben statt Titandioxid Kalk genommen. Der ist gut verfügbar und nimmt weniger UV-Strahlen auf. Weil die Farbe keine Metalle enthält, wäre sie auch geeignet, technische Geräte zu kühlen wie zum Beispiel Sendemasten.