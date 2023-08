Könnten fein gemahlene Steine gegen die Klimaerwärmung helfen?

Das glaubt zumindest ein internationales Forscherteam um einen Sedimentgeochemiker der Uni Mainz. Die Forscher haben die Mechanismen von zwei Klimaerwärmungen ausgewertet, die vor 56 und vor 40 Millionen Jahren stattfanden. Vermutlich wurden beide durch Vulkanausbrüche ausgelöst und es wurde jeweils etwa die gleiche Menge CO2 in die Atmosphäre geschleudert. Trotzdem kühlte sich das Klima vor 56 Millionen Jahren doppelt so schnell wieder ab. Es konnte sich also regenerieren.

Wie verwitternde Steine helfen

Als Grund sehen die Forscher, dass damals viel mehr Steine herumlagen und verwittern konnten, also langsam zerfielen. Dadurch gelangten Stoffe aus diesem Prozess (Karbonsäure, Calcium und Magnesium) ins Meer, wo CO2 in unlöslichem Kalkstein gebunden wurde. So konnte der Verwitterungsprozess den CO2-Gehalt in der Atmosphäre senken, sagen die Forscher.

Deshalb schlagen sie im Fachmagazin Nature Geoscience vor, das auch gegen die Klimaerwärmung jetzt einzusetzen. Dafür könnte schon fein gemahlenes Gestein in die Felder einpflügt werden, damit der Prozess beschleunigt wird.

Übrigens: Bei der späteren Klimaerwärmung vor 40 Millionen Jahren herrschte globaler Regenwald, deshalb konnte zu der Zeit laut den Forschern deutlich weniger Gestein verwittern als vor 56 Millionen Jahren.