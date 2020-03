Ein Forschungsteam warnt im Fachjournal Nature, dass die Wälder diese Fähigkeit allmählich verlieren. Die Forschenden haben über 30 Jahre lang die Entwicklung von 565 Urwaldgebieten in Afrika und im Amazonasgebiet verfolgt und dabei mehr als 300.000 Bäume untersucht. Sie sagen: Seit den 1990ern geht die CO2-Aufnahme durch die Tropenwälder zurück. In den 2010er Jahren konnten die Wälder nur noch rund halb so viel CO2 aus der Atmosphäre ziehen wie in den 90ern. Das liegt vor allem daran, dass viele Bäume absterben.



In den 2010ern haben die Wälder 21 Milliarden Tonnen weniger CO2 aus der Atmosphäre gezogen als in den 1990ern. Das ist so viel, wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Kanada zusammen in einem Jahrzehnt über die Nutzung von fossilen Energiequellen in die Luft pusten.