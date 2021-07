Erderwärmung aufhalten, Klima retten? Manche Menschen wissen nicht, wie sie da selbst mithelfen können und denken, ihr kleiner Beitrag könne nichts ausrichten.

Falsch, meint das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Es zeigt in einer Studie, wie jede und jeder ohne große Änderungen des persönlichen Lebensstils eine Menge CO2 einsparen kann. Beispiel Ernährung: Die Wirtschaftsfachleute rechnen vor, was passiert wenn, jede Person nur noch halb so viel Essen wegwirft, wie bisher. Wenn jede und jeder also weniger kauft und das Gekaufte verbrauchen würde, statt es wegzuschmeißen. So würde insgesamt der Bedarf an Lebensmitteln sinken, es müssten weniger angebaut, transportiert und gekühlt werden. Unterm Strich ergäbe das sechs Millionen Tonnen weniger Treibhausgase.

Zum Vergleich: Der innerdeutsche Flugverkehr hat vor Corona zwei Millionen Tonnen verursacht, also ein Drittel von unseren Lebensmittel-Abfällen.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) gibt noch mehr Beispiele: Würde jede und jeder beim Essen auf ein Fünftel tierisches Fleisch verzichten - und statt des Hähnchenschnitzels bei jedem fünften Mal auf ein Fleischersatz-Schnitzel zurückgreifen, ließen sich fast 10 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Noch mehr ist bei Kleidung drin: Auf jedes 5. neue Kleidungsstück verzichten bringt in Summe 12 Millionen Tonnen pro Jahr. Und: Statt Flugzeug mit der Bahn reisen.

Auf die einzelne Person gerechnet verringern diese vier Maßnahmen den eigenen CO2-Fußabdruck von rund 11 Tonnen pro Jahr um 0,6 Tonnen. Das IW sagt aber auch: Das ist noch lange nicht genug - soll das 1,5-Grad-Zielaus dem Pariser Klima-Abkommen eingehalten werden, dürfte jede Person weniger als eine Tonne CO2 pro Jahr verbrauchen. Deshalb müsse sich auch die Energieerzeugung, die Industrie und der Verkehr umstellen..

Bei den genannten Zahlen geht es übrigens um sogenannte CO2-Äquivalente - somit ist nicht nur die Treibhausgaswirkung von Kohlendioxid einberechnet, sondern etwa auch die von Methan, das in der Landwirtschaft frei wird.