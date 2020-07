Weltweit steigen die Temperaturen - aber an einer Stelle offenbar besonders schnell: am Südpol.

Dort haben Forscher aus Neuseeland die Daten einer Mess-Station ausgewertet und kommen zu dem Ergebnis: Im Zentrum der Antarktis ist die Temperatur in den letzten 30 Jahren pro Jahrzehnt um 0,6 Grad Celsius angestiegen. Das ist drei Mal mehr als das globale Mittel.

Das sei ungewöhnlich, schreiben die Forscher im Fachjournal Nature Climate Change, weil der Südpol bis in die 1980er Jahre eine sehr stabile Gegend gewesen sei: Dort wurde es damals sogar noch kälter, obwohl in der West-Antarktis schon im Rekordtempo Gletscher schmolzen.

Mensch hat nur geringen Einfluss

Aber was ist dann Ende der 80er Jahre passiert? Laut den Forschern haben sich in der Region bestimmte Strömungen und Winde so verändert, dass sie dem Südpol warme Luft beschert haben. Deshalb seien die Temperaturschwankungen zwar ungewöhnlich aber natürlich. Der menschengemachte Klimawandel hatte in diesem Fall offenbar nur einen geringen Einfluss.